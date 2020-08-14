Еврокомиссия подтверждает несогласие с санкциями США в связи с "Северным потоком 2"

Евросоюз придерживается единой позиции, отрицающей американские экстерриториальные санкции, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщила его официальный представитель Набила Массрали.

"Мы глубоко обеспокоены намерением госдепартамента США распространить раздел 232 (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ИФ) на российские экспортные газопроводы, введя санкции против действий в поддержку трубопроводов Nord Stream 2 и Turk Stream", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии Боррель 17 июля выразил глубокую обеспокоенность растущим применением санкций или угрозой санкций со стороны Соединенных Штатов против европейских компаний и интересов.

"Мы стали свидетелями развития этой тенденции в случаях Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и совсем недавно - проектов Nord Stream 2 и Turk Stream", - говорилось в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

"Европейский союз в принципе выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, осуществляющих законный бизнес. Кроме того, он считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами", - подчеркнул Боррель.