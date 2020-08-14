Политика

14:55 14.08.2020

За Лукашенко на выборах президента проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12% - ЦИК Беларуси

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За Лукашенко на выборах президента проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12% - ЦИК Беларуси

Центризбирком Беларуси в пятницу провел заседание по подведению итогов выборов президента республики.

"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", - говорится в сообщении ЦИК.

Согласно утвержденным итогам за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

Заседание прошло фактически в секретном режиме - оно не анонсировалось, средства массовой информации на него не были приглашены, видеотрансляции заседания не проводилось.

В четверг во второй половине дня агентству "Интерфакс-Запад" заявили в ЦИК, что дата заседания по утверждению итогов выборов еще не определена и посоветовали следить за анонсом на сайте центральной комиссии.

Теги: #лукашенко #тихановская #выборы #беларусь
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