Политика

14:40 14.08.2020

Гендиректор "Укрпошты" Смелянский просит Зеленского вывести его из состава набсовета "Укроборонпрома"

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Гендиректор "Укрпошты" Смелянский просит Зеленского вывести его из состава набсовета "Укроборонпрома"

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский, который с октября 2019 года является членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", просит президента Владимира Зеленского вывести его из состава указанного набсовета.

"Укрпошта" в ближайшее время, надеюсь, подпишет многомиллионную (в евро) инвестиционную сделку с ведущими международными финансовыми институциями. По их правилам - они не могут это делать с лицами, вовлеченными в оборонную отрасль. Поэтому сегодня я попросил президента Украины вывести меня из состава наблюдательного совета ("Укроборонпрома" – ИФ)", - пояснил свое решение Смелянский в своем Facebook в пятницу.

Заявление о просьбе, датированное 14 августа, он обнародовал на своей странице.

Как сообщалось, 7 октября 2019 года Зеленский назначил членами набсовета "Укроборонпрома" своего помощника Андрея Ермака и гендиректора "Укрпошты" Смелянского. Этим же указом президент распорядился прекратить полномочия члена набсовета "Укроборонпрома", лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Теги: #смелянский #зеленский #укроборонпром #кадры #укрпошта
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