Политика

14:34 14.08.2020

Литовский президент не считает Лукашенко легитимным главой Беларуси, опасается "полной интеграции" соседней республики в РФ

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Литовский президент не считает Лукашенко легитимным главой Беларуси, опасается "полной интеграции" соседней республики в РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил иностранным СМИ, что Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Беларуси, так как выборы не были свободными и демократическими.

"Мы не можем называть Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов", - сказал телеканалу Sky News Науседа.

Представители администрации президента сообщили, что данное интервью он дал в четверг.

Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией в Минске Россия может "полностью интегрировать" Белоруссию.

"Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем только пассивно наблюдать за процессом", - сказал Науседа.

По его словам, Евросоюз заинтересован в "стабильной, демократической и суверенной Беларуси".

На этой неделе Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Беларуси совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.

Министры иностранных дел ЕС, возможно, обсудят санкции за применение силы против протестующих в Беларуси и подтасовку выборов против ответственных чиновников на видеосовещании в пятницу.

Теги: #рф #лукашенко #литва #беларусь
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