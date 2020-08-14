Украина должна поднять в ОБСЕ и Нормандском формате вопрос о замене Минска в качестве переговорной площадки ТКГ – нардеп Геращенко

Украинская власть должна поднять в ОБСЕ и Нормандском формате вопрос о переносе из Беларуси места проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, заявила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Несколько лет назад Нурсултан Назарбаев, предлагал свое посредничество в мирном урегулировании и Казахстан как площадку для мирных переговоров. Были и другие идеи, которые наша делегация тогда обсуждала как рабочие. Но сегодня очевидно, что пришло время украинской власти поднять вопрос в ОБСЕ, в Нормандской формате об изменении площадки для мирных переговоров. В омытом кровью Минске их больше быть не может", - написала Геращенко в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам депутата, она, будучи уполномоченной президента Украины по мирному урегулированию войны на Донбассе, неоднократно поднимала вопрос о смене места проведения переговоров.

"Последние полгода, по моей информации, ТКГ проходит в скайп-режиме, из-за COVID. Поэтому нашей делегации формально не надо лететь в белорусскую столицу. Но символизм названия группы, привязка к Минску остается. И перед украинской властью остро встал вопрос – как с этим быть. В свое время, когда Беларусь систематически голосовала против всех резолюций ООН по Крыму, нарушений прав человека на оккупированных территориях, я, как уполномоченная президента по мирному урегулированию, публично поднимала вопрос о предвзятой позиции страны, где проходят мирные переговоры, подыгрывании РФ в международных институтах, а не нейтральности", - добавила сопредседатель фракции "Евросолидарность".