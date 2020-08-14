Политика

14:34 14.08.2020

Украина должна поднять в ОБСЕ и Нормандском формате вопрос о замене Минска в качестве переговорной площадки ТКГ – нардеп Геращенко

2 мин читать
Украина должна поднять в ОБСЕ и Нормандском формате вопрос о замене Минска в качестве переговорной площадки ТКГ – нардеп Геращенко

Украинская власть должна поднять в ОБСЕ и Нормандском формате вопрос о переносе из Беларуси места проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, заявила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Несколько лет назад Нурсултан Назарбаев, предлагал свое посредничество в мирном урегулировании и Казахстан как площадку для мирных переговоров. Были и другие идеи, которые наша делегация тогда обсуждала как рабочие. Но сегодня очевидно, что пришло время украинской власти поднять вопрос в ОБСЕ, в Нормандской формате об изменении площадки для мирных переговоров. В омытом кровью Минске их больше быть не может", - написала Геращенко в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам депутата, она, будучи уполномоченной президента Украины по мирному урегулированию войны на Донбассе, неоднократно поднимала вопрос о смене места проведения переговоров.

"Последние полгода, по моей информации, ТКГ проходит в скайп-режиме, из-за COVID. Поэтому нашей делегации формально не надо лететь в белорусскую столицу. Но символизм названия группы, привязка к Минску остается. И перед украинской властью остро встал вопрос – как с этим быть. В свое время, когда Беларусь систематически голосовала против всех резолюций ООН по Крыму, нарушений прав человека на оккупированных территориях, я, как уполномоченная президента по мирному урегулированию, публично поднимала вопрос о предвзятой позиции страны, где проходят мирные переговоры, подыгрывании РФ в международных институтах, а не нейтральности", - добавила сопредседатель фракции "Евросолидарность".

Теги: #геращенко #ткг #нормандский_формат #обсе #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:55 14.08.2020
Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

15:41 14.08.2020
Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

15:28 14.08.2020
Падение ВВП Украины во II кв. ускорилось до 11,4% – предварительная оценка Госстата

Падение ВВП Украины во II кв. ускорилось до 11,4% – предварительная оценка Госстата

15:16 14.08.2020
Цены на рынке загородной недвижимости по итогам I полугодия выросли на 7%

Цены на рынке загородной недвижимости по итогам I полугодия выросли на 7%

15:05 14.08.2020
Зеленский и Нетаньяху обсудили обстановку на Донбассе, ситуацию с коронавирусом и активизацию украинско-израильского торгового сотрудничества

Зеленский и Нетаньяху обсудили обстановку на Донбассе, ситуацию с коронавирусом и активизацию украинско-израильского торгового сотрудничества

13:43 14.08.2020
Соседние Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия - в "зеленой" зоне по COVID-19, Румыния, Молдова, РФ – в "красной" – данные Минздрава

Соседние Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия - в "зеленой" зоне по COVID-19, Румыния, Молдова, РФ – в "красной" – данные Минздрава

13:15 14.08.2020
Возле Авдеевки зафиксирован один обстрел со стороны российских наемников – Минобороны Украины

Возле Авдеевки зафиксирован один обстрел со стороны российских наемников – Минобороны Украины

11:31 14.08.2020
Зеленский: для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из конфликта

Зеленский: для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из конфликта

11:04 14.08.2020
Двух задержанных в Беларуси украинских правозащитников выпустили из СИЗО – Кулеба

Двух задержанных в Беларуси украинских правозащитников выпустили из СИЗО – Кулеба

10:20 14.08.2020
Один из задержанных в Беларуси украинцев оплатит штраф и вернется домой – замглавы МИД

Один из задержанных в Беларуси украинцев оплатит штраф и вернется домой – замглавы МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил Кабмину безотлагательно оказать гуманитарную помощь Ливану – указ

Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

Тихановская считает, что за нее проголосовали до 70% избирателей

Зеленский: для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из конфликта

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поручил Кабмину безотлагательно оказать гуманитарную помощь Ливану – указ

Глава "Укроборонпрома" Абромавичус предложил президенту своего преемника и напомнил об отсутствии у вице-премьера права на кадровые назначения

Еврокомиссия подтверждает несогласие с санкциями США в связи с "Северным потоком 2"

Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

За Лукашенко на выборах президента проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12% - ЦИК Беларуси

Гендиректор "Укрпошты" Смелянский просит Зеленского вывести его из состава набсовета "Укроборонпрома"

Литовский президент не считает Лукашенко легитимным главой Беларуси, опасается "полной интеграции" соседней республики в РФ

Кулеба о поездке Зеленского в Беларусь: пока ситуация не стабилизируется, опрометчиво объявлять какие-то визиты

В белорусских городах проходят акции протеста

Разумков о событиях в Беларуси: выборы должны проходить демократично, это волеизъявление граждан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА