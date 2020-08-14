Кулеба: Россия дипломатично желает добра белорусам, но мы понимаем, что ослабленная и отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Кремля

В интересах Российской Федерации ослабление стран, в которых она хочет укреплять свои позиции, и ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для РФ, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "UA: Украинское радио", передает интернет-издание "Цензор.НЕТ".

"В интересах России ослабление стран, по которым она имеет активную внешнюю политику и в которой она хочет укреплять свои позиции. Дипломатически, конечно, Россия желает добра и здоровья белорусскому народу, но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Российской Федерации", - сказал он.

По словам министра, поэтому Украина искренне строит свою политику, исходя из того, что на выходе из этого кризиса Украине нужна независимая и суверенная Беларусь.