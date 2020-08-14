Тихановская считает, что за нее проголосовали до 70% избирателей

Находящаяся в Вильнюсе кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что за нее на президентских выборах проголосовало 60-70% избирателей.

"Нас, сторонников перемен, большинство - этому есть документальные подтверждения - копии протоколов. Там где комиссии посчитали честно, моя поддержка составила от 60 до 70%. А в Новой Боровой (минский микрорайон - ИФ) - 90%", - сказала Тихановская в видеобращении, которое распространено в пятницу.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Тихановская - 10,9%.