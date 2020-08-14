Политика

11:31 14.08.2020

Зеленский: для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из конфликта

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Зеленский: для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что для нас Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

"Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократической, экономически сильной и независимой державой", - написал Зеленский на странице в Фейсбуке в пятницу.

Президент Украины отметил, что Беларусь сейчас сильно страдает и ищет решение и выход из очень непростой ситуации, в связи с чем каждый день случаются эксцессы.

"В частности с нашими гражданами, оказались в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, также сейчас ведутся переговоры по освобождению еще одного задержанного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе г.Бреста. "Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой", - написал президент.

Глава государства подчеркнул, что незаконно задержанные 12 августа украинские правозащитники и журналисты не нарушали законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве.

"Сейчас они в полной безопасности. Украина умеет защищать своих граждан и всегда это делать. Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", - подытожил Зеленский.

Как сообщалось, 12 августа МИД Украины подтвердило информацию о задержании граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске. Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет жестко защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси, и направила в Министерство иностранных дел этой страны запросы обо всех задержанных в период с 9 по 12 августа гражданах Украины и их местонахождении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о трех задержанных в Беларуси украинцах и о проводимых с белорусской стороной переговорах относительно их возвращения на Родину. Он также посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации там обстановки.

Теги: #зеленский #протест #украина #беларусь
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