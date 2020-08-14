Зеленский: принятие Радой законопроекта о повышении в сентябре минимальной зарплаты до 5тыс. грн предусматривает рост зарплаты в 2021г до 6,5тыс. грн

Увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено президентским законопроектом, - это первый этап, а в течение 2021 года должны быть реализованы следующие этапы повышения, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тыс. грн. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 года до 6 тыс. грн. И на протяжении 2021 года будет третья часть - мы увеличим до 6,5 тыс. грн", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства в пятницу утром.

По его словам, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы - учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

"Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей", - отметил Зеленский.

Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

Эпидемия коронавируса и ограничительные мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, ударили по реальным доходам граждан, и, как следствие, привели к уменьшению сбережений.

По данным председателя Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, сбережения населения в первом полугодии 2020 года сократились почти на 6%.

"Повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений. Поэтому повышение минимальной зарплаты даже до озвученной величины необходимо и целесообразно в этот момент", - отметил он.

"Инициатива президента является своевременной. Она поддержана правительством и, надеюсь, будет поддержана Верховной Радой", - добавил председатель Совета НБУ.

Председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой отметил, что профсоюзы неоднократно поднимали перед правительством и работодателями вопрос о повышении уровня минимальной зарплаты. По его словам, нынешняя инфляция фактически съедает доходы, и следовало бы повысить минимальную зарплату до уровня не ниже 6,5 тыс. грн.

Председатель ФПУ также отметил, что, по их подсчетам, фонд оплаты труда в структуре затрат на производство в Украине является очень незначительным - на уровне 5-8%, тогда как в европейских странах это 25-30%, поэтому бизнес имеет ресурс для повышения зарплат.

Зеленский 6 августа внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", предусматривающий повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 4,723 тыс. грн с 1 сентября текущего года.

Европейская бизнес ассоциация выступила категорически против президентского законопроекта. "Ассоциация настаивает на неприемлимости законопроекта 3963, если не будет снижена максимальная величина базы начисления ЕСВ для недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков", - указала ЕБА в сообщении в пятницу.

Как пояснила ЕБА, такое решение увеличит фискальное давление на оплату труда и повлечет за собой рост "теневых" зарплат.

"Нет сомнений, что именно добросовестные плательщики ощутят усиленное давление со стороны госорганов, которое они будут осуществлять в попытке компенсировать неминуемые налоговые потери, возникшие из-за роста теневого сектора", - указала ЕБА.

В ассоциации подчеркнули, что несмотря на призывы бизнеса обсудить эту инициативу, законопроект был внесен без каких-либо консультаций с предпринимательским сообществом.