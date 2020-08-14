Зеленский предлагает Раде изменить законодательство в части допуска следователей и прокуроров в район проведения мероприятий по обеспечению нацбезопасности на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий законопроект №3984 зарегистрирован в парламенте в четверг, сообщает сайт Верховной Рады.

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.