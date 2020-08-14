Политика

10:16 14.08.2020

Зеленский предлагает Раде изменить законодательство в части допуска следователей и прокуроров в район проведения мероприятий по обеспечению нацбезопасности на Донбассе

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Зеленский предлагает Раде изменить законодательство в части допуска следователей и прокуроров в район проведения мероприятий по обеспечению нацбезопасности на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий законопроект №3984 зарегистрирован в парламенте в четверг, сообщает сайт Верховной Рады.

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Теги: #верховная_рада #зеленский #ордло
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