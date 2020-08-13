Украина открыта к экономическому сотрудничеству с ОАЭ – замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник во время встречи с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Украине Инж. Салемом Ахмедом Аль-Каабе отметил, что Украина открыта к экономическому сотрудничеству с ОАЭ.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, стороны обсудили развитие экономического сотрудничества, торговли и инвестиций между Украиной и ОАЭ.

"Основной темой обсуждения стало развитие экономического сотрудничества, торговли и инвестиций между Украиной и ОАЭ. Собеседники выразили взаимную заинтересованность в реализации совместных проектов в инфраструктурной, энергетической, сельскохозяйственной, научно-технической и медицинской сфере", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сеник и Салем Ахмед Аль-Каабе обсудили участие украинской делегации во Всемирной выставке "Экспо-2020", которая состоится в ОАЭ в 2021 году. Помимо прочего, стороны отметили необходимость развивать двусторонний политический диалог высокого и высшего уровня и договорились активизировать подготовку ряда мероприятий.