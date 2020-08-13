Политика

20:32 13.08.2020

Помпео объявил о приостановке чартерных перелетов на Кубу

1 мин читать
Помпео объявил о приостановке чартерных перелетов на Кубу

Американская администрация решила приостановить выполнение частных чартерных авиаперелетов на Кубу, объявил глава госдепа Майк Помпео.

"Сегодня я попросил министерство транспорта приостановить выполнение частных чартерных перелетов между США и Кубой", - написал он в своем твиттере.

Объясняя причину такого решения, Помпео подчеркнул, что кубинские власти используют доходы от туризма, "чтобы финансировать свое вмешательство в ситуацию в Венесуэле".

Теги: #сша #куба #авиаперелеты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:07 13.08.2020
Трамп: ЕС почти так же плох, как и Китай

Трамп: ЕС почти так же плох, как и Китай

12:26 13.08.2020
США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

12:25 13.08.2020
США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

08:24 13.08.2020
Трамп недоволен шефом Пентагона, планирует его отставку после выборов – СМИ

Трамп недоволен шефом Пентагона, планирует его отставку после выборов – СМИ

03:04 13.08.2020
США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Беларуси - Помпео

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Беларуси - Помпео

23:37 12.08.2020
США и Европе нужно подумать над тем, как реагировать на события в республике Беларусь – Помпео

США и Европе нужно подумать над тем, как реагировать на события в республике Беларусь – Помпео

19:17 12.08.2020
SEC и ФБР начали расследования в отношении инвестиционной платформы YieldStreet - СМИ

SEC и ФБР начали расследования в отношении инвестиционной платформы YieldStreet - СМИ

19:01 12.08.2020
Неспособность штатов сдержать распространение COVID-19 тормозит восстановление экономики США - Розенгрен

Неспособность штатов сдержать распространение COVID-19 тормозит восстановление экономики США - Розенгрен

18:36 12.08.2020
В Украине наблюдается наплыв дезинформации для подрыва проводимых реформ и отношений с Западом - временный поверенный в делах США в Украине

В Украине наблюдается наплыв дезинформации для подрыва проводимых реформ и отношений с Западом - временный поверенный в делах США в Украине

15:41 12.08.2020
Помпео: граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают

Помпео: граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главы МИД Украины и Германии обсудили ситуацию в Беларуси и перспективы встречи министров Нормандской четверки

Кличко на выборах мэра Киева готовы поддержать 41% определившихся с выбором, Пальчевского 9%, Попова 8% - соцопрос Центра Разумкова

В Киевсовет проходят 5 партий, "Свобода" и "Партия Шария" сохраняют шансы

Более 64% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным в стране - опрос

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко опережает Бойко - опрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина открыта к экономическому сотрудничеству с ОАЭ – замглавы МИД

Главы МИД Украины и Германии обсудили ситуацию в Беларуси и перспективы встречи министров Нормандской четверки

Израиль и ОАЭ согласились нормализовать отношения - Трамп

Президенты стран Балтии и Польши призвали Лукашенко прекратить применение силы против народа; предложили свои посреднические услуги

Раде предлагают ввести механизм об отзыве нардепов-мажоритарщиков

"Удар Кличко", ОПЗЖ и "Евросолидарность" лидируют в симпатиях киевлян на местных выборах - социсследование Центра Разумкова

Раде предлагают провести местные выборы на Донбассе вопреки решению ЦИК

Кличко на выборах мэра Киева готовы поддержать 41% определившихся с выбором, Пальчевского 9%, Попова 8% - соцопрос Центра Разумкова

В Киевсовет проходят 5 партий, "Свобода" и "Партия Шария" сохраняют шансы

В Раду проходят 5 партий, у "Слуги народа" поддержка 25%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА