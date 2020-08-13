Помпео объявил о приостановке чартерных перелетов на Кубу

Американская администрация решила приостановить выполнение частных чартерных авиаперелетов на Кубу, объявил глава госдепа Майк Помпео.

"Сегодня я попросил министерство транспорта приостановить выполнение частных чартерных перелетов между США и Кубой", - написал он в своем твиттере.

Объясняя причину такого решения, Помпео подчеркнул, что кубинские власти используют доходы от туризма, "чтобы финансировать свое вмешательство в ситуацию в Венесуэле".