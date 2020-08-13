Политика

18:47 13.08.2020

Израиль и ОАЭ согласились нормализовать отношения - Трамп

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Израиль и ОАЭ согласились нормализовать отношения - Трамп

 Власти Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов достигли соглашения по полной нормализации отношений, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями - Израилем и ОАЭ", - написал он в Twitter в четверг.

В тексте соглашения, опубликованном Трампом в этой соцсети, говорится, что руководители Израиля и ОАЭ "согласились на полную нормализацию отношений". В частности, в рамках достигнутых договоренностей Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

"Исторический дипломатический успех будет способствовать продвижению мира в Ближневосточном регионе", - отмечается в совместном заявлении лидеров США, Израиля и ОАЭ.

В нем также говорится, что делегации из Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие недели, чтобы подписать двусторонние соглашения, касающиеся инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций, технологий, энергетики, здравоохранения, культуры, окружающей среды, учреждения посольств и других сфер.

Агентство Associated Press отмечает, что, таким образом, ОАЭ стали лишь третьей арабской страной, согласившейся установить активные дипотношения с Израилем. Также оно подчеркивает, что речь идет о дипломатической победе, столь необходимой Трампу в преддверии президентских выборов в США в ноябре.

Тем временем, израильский высокопоставленный чиновник заявил после объявления о мирном соглашении между Израилем и ОАЭ, что они не откажутся полностью от плана по аннексии палестинских территорий, а лишь приостановят его реализацию.

"Администрация Трампа попросила временно остановить объявление (о распространении своего суверенитета на эти территории - ИФ) для того, чтобы сначала реализовать историческое мирное соглашение с ОАЭ", - приводит издание Times of Israel слова неназванного израильского чиновника.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Twitter сделал "репост" сообщения президента США Дональда Трампа о достижении соглашения. Нетаньяху добавил подпись: "Исторический день".

Теги: #оаэ #трамп #израиль
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