Президенты стран Балтии и Польши призвали Лукашенко прекратить применение силы против народа; предложили свои посреднические услуги

Президенты стран Балтии и Польши призвали главу белорусского государства Александра Лукашенко прекратить использование силы против своего народа, освободить незамедлительно всех задержанных демонстрантов и начать диалог с народом Белоруссии.

"Мы, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши как ближайшие соседи Беларуси, члены НАТО и Европейского союза желаем, чтобы Беларусь была стабильной, демократической и зажиточной страной", - говорится в совместном заявлении, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы Эстонского государства.

Подписанты призвали президента Беларуси:

"1. Смягчить конфликтную ситуацию и незамедлительно прекратить использование силы против своего народа. Настоятельно призываем прекратить насилие и уважать основные свободы, права человека и граждан, в том числе свободу слова, СМИ, собраний и журналистики.

2. Незамедлительно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить дальнейшее преследование

3. Незамедлительно начать диалог с народом Беларуси. Присушиваться к голосу своего народа и разрешить ему свободно говорить..."

"Если власти Беларуси выполнят эти предпосылки, двери для сотрудничества с международным сообществом можно будет оставить открытыми. Изоляция не является путем для повышения благосостояния и развития ни для одного народа. Мы готовы предоставить посреднические услуги для достижения мирного решения в Беларуси, укрепления независимости и суверенитета государства", - говорится в заявлении.

Документ подписали президенты: Литвы - Гитанас Науседа, Эстонии - Керсти Кальюлайд, Латвии - Эгилс Левитс, Польши - Анджей Дуда.