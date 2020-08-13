"Удар Кличко", ОПЗЖ и "Евросолидарность" лидируют в симпатиях киевлян на местных выборах - социсследование Центра Разумкова

Если бы выборы в Киевский городской совет проходили в ближайшее время, за партию "Удар Виталия Кличко" проголосовали бы 19,8% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать, свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, проводившиеся с 24 июля по 2 августа.

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 15% определившихся в выбором, за партию "Оппозиционной платформа – За жизнь" - соответственно 11,5%, за партию "Европейская солидарность" – 11,4%, за партию "Победа Пальчевского" – 7,1%, за ВО "Батькивщина" и партию "Сила и честь" - по 5,5%. За партию "Голос" намерены отдать голоса 4,3% определившихся, за Патрию Шария – 3,5%, за ВО "Свобода" – 3,4%. Рейтинг всех остальных партий не превышает 3%.

В то же время, 3,1% от общего количества опрошенных намерены проголосовать против всех, 3,6% не планируют участвовать в выборах, 10% затруднились с ответом.

Опрос проводился 24 июля - 2 августа в Киеве, опрошено 2019 человек возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%.