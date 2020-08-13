Трамп: ЕС почти так же плох, как и Китай

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ЕС, заявив, что Евросоюз использует США.

"ЕС почти также плох, как и Китай. Никому не нравится, когда я говорю так, люди говорят - они же наши союзники, но они жестко используют нас, они не платят (в бюджет) НАТО", - сказал он в четверг в интервью ведущей телеканала Fox Business Марии Бартиромо.

"Германия растрачивает миллиарды и миллиарды долларов. Мы полагаем, что защищаем их, а они платят огромные деньги России за нефть и газ, они платят России за газопровод миллиарды и миллиарды долларов, а мы думаем, что защищаем их от России", - добавил он.