Политика

15:35 13.08.2020

Раде предлагают провести местные выборы на Донбассе вопреки решению ЦИК

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Раде предлагают провести местные выборы на Донбассе вопреки решению ЦИК

Группа внефракционных народных депутатов предлагает Верховной Раде принять законопроект, гарантирующий проведение первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года, о невозможности проведения которых заявила Центральная избирательная комиссия.

Соответствующий законопроект №3976 "Об обеспечении проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, решение ЦИК носит дискриминационный характер и незаконно.

"Непроведение первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областях и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года… приведет к нарушению гарантированных Конституцией Украины прав граждан Украины принимать участие в управлении государственными делами, права на местное самоуправление, права свободно избирать и быть избранными в органы местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта напоминают, что в большинстве населенных пунктах, в которых ЦИК решило не проводить первые выборы, проводились как местные выборы, так и выборы президента и народных депутатов Украины.

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года. Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

При этом очередные местные выборы не проводятся в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года, также отмечается в постановлении.

На заседании 8 августа ЦИК пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. При этом ЦИК отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию.

Теги: #рада #донбасс #выборы
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