Политика

14:55 13.08.2020

Кличко на выборах мэра Киева готовы поддержать 41% определившихся с выбором, Пальчевского 9%, Попова 8% - соцопрос Центра Разумкова

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Кличко на выборах мэра Киева готовы поддержать 41% определившихся с выбором, Пальчевского 9%, Попова 8% - соцопрос Центра Разумкова

Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, 41,2% тех, кто намерен принят участие в выборах и определился с выбором, проголосовали бы за действующего мэра Киева Виталия Кличко, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проводившиеся с 24 июля по 2 августа.

За Андрея Пальчевского готовы проголосовать 9,1% определившихся, за представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", экс-мэра Киева Александра Попова – 8,3%, за народного депутата фракции "Слуга народа" Ирину Верещук – 6,2%, за телеведущего, представителя партии "Голос" Сергея Притулу – 5,5%.

За лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко проголосовали бы 4,6%, за экс-мэра Киева Александра Омельченко – 3,9%, за представителя "Партии Шария" Михаила Добкина – 3,2%, за народного депутата фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко – 3,1%. Остальные претенденты на пост городского головы Киева набрали бы менее 3% каждый.

2,5% из общего числа опрошенных проголосовали бы против всех, а 8,3% затруднились с ответом.

В ходе исследования методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Теги: #киев #кличко #выбор
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