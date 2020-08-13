Политика

13:16 13.08.2020

Глава Минобороны Польши отрицает поставки спецсредств в Беларусь

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Глава Минобороны Польши отрицает поставки спецсредств в Беларусь

 Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не продавала Минску никаких боеприпасов.

"Ни министерство обороны, ни правительство не давали никаких согласий на экспорт амуниции в Беларусь. "Польская оружейная группа", польские фабрики не производят боеприпасы такого рода. Может быть, мы имеем дело с некой провокацией", - так прокомментировал он в четверг появившиеся в интернете фотографии гильз с надписью на английском языке Made in Poland ("Сделано в Польше"). Эти гильзы якобы были обнаружены в Минске после того, как ОМОН открывал стрельбу резиновыми пулями по протестующим.

"Еще раз я категорически отрицаю - никакого согласия польского правительства на продажу амуниции в Беларусь не было", - заявил Блащак в эфире Польского радио.

Между тем, польская газета "Речь Посполита" отметила, что продажа вооружений за границу находится под строгим контролем - компания должна иметь разрешение на экспорт от министерства развития, которое консультируется по этим вопросам со спецслужбами и МИД.

Теги: #минобороны #польша #боеприпасы #беларусь
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