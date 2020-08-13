Экс-нардеп Андрей Ильенко будет баллотироваться в мэры Киева от ВО "Свобода"

Народный депутат Украины VII-VIII созыва и заместитель председателя партии ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявляет, что намерен баллотироваться на пост мэра Киева.

"У Киева есть своя великая история и своя миссия, но, к сожалению, сегодня у власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на пост Киевского городского головы. Вместе мы подвигаем их схемы и "договорняки". Мы сделаем Киев безопасным и комфортным. Мы остановим антиукраинский реванш и покажем, что Киев - украинская столица", - сказал Ильенко в своём обращении, опубликованном в четверг на странице в Facebook.

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, 2020 года.