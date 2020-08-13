Политика

12:29 13.08.2020

Экс-нардеп Андрей Ильенко будет баллотироваться в мэры Киева от ВО "Свобода"

1 мин читать
Экс-нардеп Андрей Ильенко будет баллотироваться в мэры Киева от ВО "Свобода"

Народный депутат Украины VII-VIII созыва и заместитель председателя партии ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявляет, что намерен баллотироваться на пост мэра Киева.

"У Киева есть своя великая история и своя миссия, но, к сожалению, сегодня у власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на пост Киевского городского головы. Вместе мы подвигаем их схемы и "договорняки". Мы сделаем Киев безопасным и комфортным. Мы остановим антиукраинский реванш и покажем, что Киев - украинская столица", - сказал Ильенко в своём обращении, опубликованном в четверг на странице в Facebook.

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, 2020 года.

Теги: #киев #выборы #ильенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 13.08.2020
Татьяна Домбровская стала кандидатом от "Слуги народа" в мэры Николаева

Татьяна Домбровская стала кандидатом от "Слуги народа" в мэры Николаева

11:57 13.08.2020
Изменения в Избирательный кодекс могут быть приняты ещё до выборов - Разумков

Изменения в Избирательный кодекс могут быть приняты ещё до выборов - Разумков

10:40 13.08.2020
Дом на Позняках в Киеве перед демонтажем будет дополнительно укреплен, чтобы жильцы могли забрать своё имущество

Дом на Позняках в Киеве перед демонтажем будет дополнительно укреплен, чтобы жильцы могли забрать своё имущество

10:34 13.08.2020
В Киеве за сутки Covid-19 заболели 6 медиков и 7 детей, госпитализировано 22 человека – мэр

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 6 медиков и 7 детей, госпитализировано 22 человека – мэр

04:04 13.08.2020
Гражданская сеть ОПОРА начала общественное наблюдение за местными выборами 2020

Гражданская сеть ОПОРА начала общественное наблюдение за местными выборами 2020

18:38 12.08.2020
На Донбассе обратились к Зеленскому с требованием отменить решение ЦИК о невозможности проведения выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей

На Донбассе обратились к Зеленскому с требованием отменить решение ЦИК о невозможности проведения выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей

15:19 12.08.2020
Кулеба о результатах выборов президента Беларуси: оценки мы пока не давали, следим за процессом

Кулеба о результатах выборов президента Беларуси: оценки мы пока не давали, следим за процессом

14:48 12.08.2020
Кабмин разрешил отвести 2,3 га земли в Полтавской области под строительство дороги Киев – Харьков – Довжанский

Кабмин разрешил отвести 2,3 га земли в Полтавской области под строительство дороги Киев – Харьков – Довжанский

13:39 12.08.2020
За Кернеса готовы проголосовать во втором туре выборов мэра Харькова более половины горожан – опрос

За Кернеса готовы проголосовать во втором туре выборов мэра Харькова более половины горожан – опрос

12:26 12.08.2020
Загруженность коек COVID-19 в Киеве превысила 50% – показатели Минздрава

Загруженность коек COVID-19 в Киеве превысила 50% – показатели Минздрава

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Изменения в Избирательный кодекс могут быть приняты ещё до выборов - Разумков

Зеленский посоветовал украинцам не ездить в Беларусь и сообщил о переговорах по возвращению задержанных

Кравчук будет участвовать в заседании ТКГ 18 августа – Зеленский

Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления - Кулеба

Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и освободить политзаключенных - заявление Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат Нагорняк оспорит в суде нормы постановления Кабмина о переходной модели ПСО

Разумков о своем доме: я его покупал задолго до того, как пришел в политику

Зеленский посоветовал украинцам не ездить в Беларусь и сообщил о переговорах по возвращению задержанных

Кравчук будет участвовать в заседании ТКГ 18 августа – Зеленский

Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления - Кулеба

Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и освободить политзаключенных - заявление Порошенко

Путин и Макрон условились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата" - Кремль

В Украине наблюдается наплыв дезинформации для подрыва проводимых реформ и отношений с Западом - временный поверенный в делах США в Украине

Кабмин передал почти 200 объектов госсобственности в управление ФГИ – Шмыгаль

"Слуга народа" назначила внеочередной съезд на 29 августа – Качура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА