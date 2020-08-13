Татьяна Домбровская стала кандидатом от "Слуги народа" в мэры Николаева

Председатель ОО "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская стала кандидатом в мэры города от партии "Слуга народа". Об этом она сообщила в ролике на своём YouTube-канале.

"Я, как и каждый николаевец, ежедневно вижу проблемы родного города: разбитые дороги, стаи бездомных собак, неухоженные фасады, реклама наркотиков и многое другое. Так же, как и вам, мне хочется качественных изменений. (...) Поэтому было принято непростое решение - стать первой женщиной-мэром города Николаева. У меня есть сильная команда, план действий и мы полны решимости сделать Николаев лучше, чище и безопаснее", - сказала Домбровская в обращении, опубликованном в четверг.

Как сообщалось, в конце июня Домбровская вместе с народным депутатом фракции "Слуга народа" Ириной Аллахвердиевой стала фигуранткой скандала с "корабельной сосной". Глава фракции в Верховной Раде Давид Арахамия и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" и глава одноименной партии Александр Корниенко во время визита в Николаев обсуждали Аллахвердиеву и Домбровскую, не заметив, что разговор записывается.

"В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна", - сказал Корниенко, комментируя Домбровскую.

Позже он извинился и заявил, что "избрал не очень уместную форму для своего восторга"