Политика

11:57 13.08.2020

Изменения в Избирательный кодекс могут быть приняты ещё до выборов - Разумков

1 мин читать
Изменения в Избирательный кодекс могут быть приняты ещё до выборов - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает внесение изменений в Избирательный кодекс в ближайшее время.

"Я знаю, что есть инициатива от наших коллег, чтобы еще до того, как прошли выборы, даже во время избирательного процесса это возможно, внести некоторые изменения (в Избирательный кодекс – ИФ), чтобы унормировать проблемные аспекты, которые будут появляться по ходу", - сказал Разумков журналистам в Сумах в четверг.

По его словам, хотелось бы изменения в Избирательный кодекс внести раньше, но "это достаточно громоздкий документ… и он достаточно заполитизирован".

"Не могу сказать, что он достаточно усовершенствованный, но будет надеяться, что выборы состояться надлежащим образом", - сказал Разумков.

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября 2020 года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

При этом очередные местные выборы не проводятся в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года.

Теги: #разумков #избирательный_кодекс #рада #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 13.08.2020
Экс-нардеп Андрей Ильенко будет баллотироваться в мэры Киева от ВО "Свобода"

Экс-нардеп Андрей Ильенко будет баллотироваться в мэры Киева от ВО "Свобода"

12:23 13.08.2020
Татьяна Домбровская стала кандидатом от "Слуги народа" в мэры Николаева

Татьяна Домбровская стала кандидатом от "Слуги народа" в мэры Николаева

11:55 13.08.2020
Разумков о своем доме: я его покупал задолго до того, как пришел в политику

Разумков о своем доме: я его покупал задолго до того, как пришел в политику

04:04 13.08.2020
Гражданская сеть ОПОРА начала общественное наблюдение за местными выборами 2020

Гражданская сеть ОПОРА начала общественное наблюдение за местными выборами 2020

19:28 12.08.2020
Зеленский подписал закон об оборонных закупках

Зеленский подписал закон об оборонных закупках

18:38 12.08.2020
На Донбассе обратились к Зеленскому с требованием отменить решение ЦИК о невозможности проведения выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей

На Донбассе обратились к Зеленскому с требованием отменить решение ЦИК о невозможности проведения выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей

15:19 12.08.2020
Кулеба о результатах выборов президента Беларуси: оценки мы пока не давали, следим за процессом

Кулеба о результатах выборов президента Беларуси: оценки мы пока не давали, следим за процессом

13:39 12.08.2020
За Кернеса готовы проголосовать во втором туре выборов мэра Харькова более половины горожан – опрос

За Кернеса готовы проголосовать во втором туре выборов мэра Харькова более половины горожан – опрос

12:21 12.08.2020
Филатов выходит во второй тур выборов мэра Днепра – соцопрос

Филатов выходит во второй тур выборов мэра Днепра – соцопрос

12:14 12.08.2020
У Филатова наибольший антирейтинг среди возможных кандидатов в мэры Днепра - соцопрос

У Филатова наибольший антирейтинг среди возможных кандидатов в мэры Днепра - соцопрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский посоветовал украинцам не ездить в Беларусь и сообщил о переговорах по возвращению задержанных

Кравчук будет участвовать в заседании ТКГ 18 августа – Зеленский

Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления - Кулеба

Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и освободить политзаключенных - заявление Порошенко

В Украине наблюдается наплыв дезинформации для подрыва проводимых реформ и отношений с Западом - временный поверенный в делах США в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат Нагорняк оспорит в суде нормы постановления Кабмина о переходной модели ПСО

Зеленский посоветовал украинцам не ездить в Беларусь и сообщил о переговорах по возвращению задержанных

Кравчук будет участвовать в заседании ТКГ 18 августа – Зеленский

Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления - Кулеба

Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и освободить политзаключенных - заявление Порошенко

Путин и Макрон условились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата" - Кремль

В Украине наблюдается наплыв дезинформации для подрыва проводимых реформ и отношений с Западом - временный поверенный в делах США в Украине

Кабмин передал почти 200 объектов госсобственности в управление ФГИ – Шмыгаль

"Слуга народа" назначила внеочередной съезд на 29 августа – Качура

Кабмин предложил исключить из закона "О правовом режиме военного положения" норму о военно-квартирной повинности - законопроект

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА