Политика

11:55 13.08.2020

Разумков о своем доме: я его покупал задолго до того, как пришел в политику

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Разумков о своем доме: я его покупал задолго до того, как пришел в политику

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков купил дом четыре года назад и расценивает появившуюся в СМИ информацию о его переезде в новый дом "досадной ошибкой" журналистов.

"Дом у меня появился в 2016 году. Он был куплен, он был изменен… Крышу поменяли три года назад, перекрашен он был два года тому назад… Мне тут точно нечего стыдиться. Я его покупал задолго до того, как пришел в политику", - сказал Разумков журналистам в Сумах в четверг.

Он рассказал, что когда баллотировался в народные депутаты, его дом снимали журналисты, и добавил: "Вы можете посмотреть, он был в том же самом цвете, с той же самой крышей минимум год тому назад".

Спикер парламента подчеркнул, что не знает, откуда "появилась эта информация и почему она появилась именно сегодня". "При всем уважении, таких совпадений не бывает. Или это ошибка журналистов, всякое бывает, или, скажем так, сделали это умышленно", – сказал Разумков, добавив: "Будем считать, что это чья-то досадная ошибка".

Ранее СМИ сообщали, что Разумков переехал в новый особняк в село Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района под Киевом.

Теги: #недвижимость #разумков
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