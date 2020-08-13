Зеленский посоветовал украинцам не ездить в Беларусь и сообщил о переговорах по возвращению задержанных

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о проводимых с белорусской стороной переговорах относительно возвращения задержанных на территории Беларуси украинских граждан и советует соотечественникам воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации там обстановки.

"Сейчас мы говорим с МИД и вчера они соединились уже с белорусской стороной – там трое наших, на сегодняшнюю статистику, другой у меня нет, трое наших украинских граждан задержанных. Сейчас ведутся переговоры. Мы хотим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан в Украину", - сказал Зеленский на брифинге в г.Борисполь Киевской области в четверг.

Глава украинского государства отметил, что "хочется, чтобы не было смертей, не было пострадавших, и чтобы власть действительно находила диалог со своим, именно своим обществом". "Но пока что то, что мы с вами видим – мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация", - сказал президент.

"И я бы сейчас советовал украинцам из-за тех случаев, что наши люди там задержаны там, я бы советовал сейчас украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не установится более-менее стабильная ситуация", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что не знает, повлияет ли сложившаяся в Беларуси ситуация на запланированное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.