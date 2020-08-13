Политика

11:21 13.08.2020

Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления - Кулеба

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Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления - Кулеба

Украина будет принимать решение о признании либо не признании результатов выборов в Беларуси после их официального обнародования Центральной избирательной комиссией этой страны, заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Официальные результаты выборов президента Беларуси еще не объявлены. После того, как белорусская Центральная избирательная комиссия их официально объявит, мы будем принимать решение относительно того, как реагировать на этот факт", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, отвечая на вопрос, какой будет официальная реакция украинских властей на результаты выборов в Беларуси.

Теги: #кулеба #беларусь #мид
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