Политика

19:44 12.08.2020

Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и освободить политзаключенных - заявление Порошенко

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Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и освободить политзаключенных - заявление Порошенко

Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства, а также пойти на досрочные президентские выборы с привлечением международных наблюдателей, заявляет лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко.

"Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию. Это - первое. Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов", - говорится в заявлении Порошенко, опубликованном на сайте "Европейской солидарности" в среду.

В-третьих, по словам политика, белорусские власти должны обеспечить открытый диалог власти с белорусским обществом, уважать право на свободу СМИ и мысли, беспрепятственный доступ к Интернету.

Порошенко также подчеркивает, что белорусские должны объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси "с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, что будет способствовать доверию избирательному процессу".

"В-пятых, призываю украинскую власть в контакте с нашими партнерами по Люблинскому треугольнику назначить Специального представителя Украины по Беларуси, который должен активно способствовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашего государства в регионе. Необходимо также накануне запланированного на пятницу заседания Совета министров ЕС организовать контакты представителей ЕС с МИД Беларуси для выяснения и решения проблемных вопросов, связанных с политическим кризисом в Беларуси", - говорится в заявлении.

При этом политик призвал международное сообщество наблюдать за действиями РФ, которая "только ждет удобного момента для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью". "Говорю об этом, ведь точно знаю, что длительное время внимание агрессора на себя замыкала Украины. Сегодня Европа должна думать и действовать стратегически. Мы не имеем права потерять Беларусь. Никому - ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу, и тем более Украине - не нужна Беларусь как западная провинция Российской неоимперии. Мы не должны дать ни малейшего шанса мародерству Кремля", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что для Украины и него лично Беларусь всегда была и будет особенно важной страной. "Белорусы - традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу. Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины. Поэтому я не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности", - говорится в заявлении.

"Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире… Европейская и демократическое Белорусское государство в наших общих интересах!", - резюмировал Порошенко.

 

Теги: #порошенко #беларусь
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