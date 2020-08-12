На Донбассе обратились к Зеленскому с требованием отменить решение ЦИК о невозможности проведения выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей

На Донбассе объявили о создании общественного неполитического движения "Верните голос Донецкой и Луганской областям", требованием которого является отмена решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о невозможности проведения местных выборов в ряде районов на востоке Украины. Об этом заявил один из лидеров движения, секретарь городского совета Мариуполя Степан Махсма.

"Сегодня из-за непродуманного решения ЦИК 500 тыс. избирателей Донецкой и Луганской областей лишены права голоса, из них - 100 тыс. ваших избирателей. С пятницы 7 августа жители пытаются добиться возвращения своих конституционных прав. Но их не слышат. Именно поэтому активные граждане объединяются в общественное неполитическое движение "Верните голос Донецкой и Луганской областям"! Цель движения – вернуть право голоса громадам Донецкой и Луганской области. И к движению уже присоединились общественники и избиратели из Сартанской ОТГ, Авдеевки, Марьинского, Волновахского районов", - заявил Махсма в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, обнародованному в соцсети Facebook.

Он уточнил, что в громадах готовят данные для военно-гражданской администрации о поселках, условия в которых являются безопасными для проведения выборов.

"Мы живем на подконтрольных украинской власти территориях. Мы - представители разных громад и территорий. И к нам продолжают присоединяться все, кому важно сохранить свое право голоса. Дайте нам возможность избрать проукраиские силы на местных выборах", - подчеркнул Махсма.

Как сообщалось, 8 августа своим постановлением №160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" ЦИК назначила 1 439 таких выборов, то есть на всей подконтрольной территории Украины.

В тот же день ЦИК, на основании поступивших 7 августа выводов Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА, на своем заседании пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.

"ЦИК приняла к сведению сделанные выводы и на их основании установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020г. В перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области", - говорится в сообщении.

Также Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ОВГА о том, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.