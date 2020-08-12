Политика

18:38 12.08.2020

Путин и Макрон условились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата" - Кремль

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Путин и Макрон условились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата" - Кремль

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в среду провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, были обсуждены различные аспекты урегулирования ситуации в Украине. В частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля Трехсторонней контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня, говорится в сообщении.

"Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата", - отмечает пресс-служба Кремля.

Была "затронута и текущая ситуация в Белоруссии", сказано в сообщении.

Двусторонняя повестка была затронута в контексте возможного визита президента Франции в Россию. "В контексте двусторонней повестки дня и подготовки возможного визита президента Франции в Россию выражена обоюдная заинтересованность развивать связи в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, предпринимать шаги в интересах укрепления европейской безопасности и стабильности", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Теги: #нормандский_формат #ткг #макрон #путин
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