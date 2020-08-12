Политика

17:27 12.08.2020

Кабмин передал почти 200 объектов госсобственности в управление ФГИ – Шмыгаль

2 мин читать
Кабмин передал почти 200 объектов госсобственности в управление ФГИ – Шмыгаль

Кабинет министров передал в Фонд госимущества (ФГИ) Украины почти 200 объектов государственной собственности, что позволит начать процесс их приватизации.

"В Украине более 3000 государственных предприятий. Ни одно украинское правительство не могло эффективно управлять таким количеством. Поэтому наша стратегия - оставить под контролем государства примерно 300 объектов. Это оптимальный вариант, который позволит правительству оставаться эффективным собственником", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook по итогам заседания правительства в среду.

Он отметил, что на завершающем этапе находится также работа над правительственным законопроектом, который определит перечень объектов, которые должны остаться под контролем государства. Речь идет о таких госкомпаниях как "Нафтогаз Украины" или "Энергоатом".

Кроме того, премьер отметил, что Кабмин на заседании в среду утвердил методику определения справедливой цены, которую частное предприятие может получить от концессии с государством.

При принятии проекта распоряжения Кабмина "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества", с целью дополнительного изучения целесообразности передачи были исключены из перечня государственные предприятия: "Завод порошковой металлургии", Украинский государственный научно - исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза, Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов, "Экотрансенерго" и "Кривбаспроект".

Кроме того, из перечня госпредприятий для передачи в ФГИ были исключены: Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств, Харьковское промышленно-торговое предприятие, Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов, Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология", "Укрпромвнешэкспертиза", Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз", "НИЦ жидких минеральных удобрений", Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес", Расчетно-клиринговый центр, "Полупановский карьер", "Госинформаналитика", "Партнерский фонд", "Промышленно-металлургический консалтинг" и "Финпро".

По предложению врио министра энергетики Ольги Буславец, из перечня на передачу в Фонд госимущества были исключены также госпредприятия "Львовуголь", "Шахта "Надежда", "Лисичанскуголь", "Укрэнерготруд".

Как указано в проекте постановления, в ходе подготовки документа из него было, в частности, изъято 20 объектов "Укроборонпрома", по ним готовится отдельное постановление.

Теги: #шмыгаль #фги #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:50 12.08.2020
Кабмин предлагает урегулировать постепенный вывод паспортов граждан Украины в форме книжек из оборота

Кабмин предлагает урегулировать постепенный вывод паспортов граждан Украины в форме книжек из оборота

16:44 12.08.2020
Кабмин предложил исключить из закона "О правовом режиме военного положения" норму о военно-квартирной повинности - законопроект

Кабмин предложил исключить из закона "О правовом режиме военного положения" норму о военно-квартирной повинности - законопроект

16:44 12.08.2020
Кабмин назначил замминистра инфраструктуры по цифровой трансформации бывшего IT-директора "Vodafone Украина" и "Укргазвыдобування"

Кабмин назначил замминистра инфраструктуры по цифровой трансформации бывшего IT-директора "Vodafone Украина" и "Укргазвыдобування"

15:02 12.08.2020
Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности по COVID-19

Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности по COVID-19

14:49 12.08.2020
Кабмин изменил порядок использования средств по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями"

Кабмин изменил порядок использования средств по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями"

14:48 12.08.2020
Кабмин разрешил отвести 2,3 га земли в Полтавской области под строительство дороги Киев – Харьков – Довжанский

Кабмин разрешил отвести 2,3 га земли в Полтавской области под строительство дороги Киев – Харьков – Довжанский

14:48 12.08.2020
Кабмин назначил Шевченко замминистра культуры и Ярмистого первым замглавы УИНП

Кабмин назначил Шевченко замминистра культуры и Ярмистого первым замглавы УИНП

14:27 12.08.2020
Кабмин разрешил Минюсту в 2020г закупить по переговорной процедуре юруслуги по искам "Украина против России"

Кабмин разрешил Минюсту в 2020г закупить по переговорной процедуре юруслуги по искам "Украина против России"

14:13 12.08.2020
Кабмин создал межведомственную рабгруппу содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилстроительства

Кабмин создал межведомственную рабгруппу содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилстроительства

11:02 12.08.2020
Кабмин допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты", предлагает запретить продажу "Энергоатома" и "Укрэнерго"

Кабмин допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты", предлагает запретить продажу "Энергоатома" и "Укрэнерго"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Помпео: граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают

Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 задержанных "вагнеровцев"

Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности по COVID-19

Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС, который обсудит выборы в Беларуси

Камала Харрис станет кандидатом в вице-президенты США от демократов

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе обратились к Зеленскому с требованием отменить решение ЦИК о невозможности проведения выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей

Путин и Макрон условились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата" - Кремль

В Украине наблюдается наплыв дезинформации для подрыва проводимых реформ и отношений с Западом - временный поверенный в делах США в Украине

"Слуга народа" назначила внеочередной съезд на 29 августа – Качура

Занятие ЕС жесткой позиции по ситуации в Беларуси предотвратит возможную агрессию России против этой страны - Безсмертный

Лукашенко утверждает, что в акциях протеста участвуют безработные, и он "по-хорошему предупреждает" их устроиться на работу

Помпео: граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают

Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 задержанных "вагнеровцев"

Кулеба о результатах выборов президента Беларуси: оценки мы пока не давали, следим за процессом

Лукашенко созвал совещание по вопросам безопасности и защиты конституционного строя

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА