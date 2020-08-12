Политика

17:03 12.08.2020

"Слуга народа" назначила внеочередной съезд на 29 августа – Качура

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"Слуга народа" назначила внеочередной съезд на 29 августа – Качура

Партия "Слуга народа" определилась с датой проведения внеочередного съезда, сообщил народный депутат одноименной фракции Александр Качура.

"Высший совет партии "Слуга народа" определил дату внеочередного съезда партии на 29 августа. В повестке: принятие решения об участии в местных выборах, презентация общей программы и кандидатов в меры городов, выдвижение кандидата на довыборах в Верховную Раду по 208–му округу", - написал он на своем телеграмм-канале.

Качура пояснил агентству "Интерфакс-Украина", что согласно уставу партии очередной съезд проходит один раз в два года.

"У внеочередного съезда другая процедура инициирования, более короткие сроки уведомления членов партии, делегатов на такой съезд …. Очередной съезд проходит раз в два года в обязательном порядке, а внеочередные съезды проходят в период между ними", - рассказал он.

Теги: #слуга_народа #качура
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