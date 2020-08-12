Политика

16:44 12.08.2020

Кабмин предложил исключить из закона "О правовом режиме военного положения" норму о военно-квартирной повинности - законопроект

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Кабмин предложил исключить из закона "О правовом режиме военного положения" норму о военно-квартирной повинности - законопроект

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде исключить из закона "О правовом режиме военного положения" норму о военно-квартирной повинности для физических и юридических лиц.

Соответствующий законопроект №3968 о внесении изменения в статью 8 закона "О правовом режиме военного положения" зарегистрирован в парламенте, сообщает сайт Верховной Рады.

Действующий закон устанавливает для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений во время действия военного положения.

По мнению инициатора законопроекта, данное изменение в закон приведет законодательство Украины в соответствие с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколов к ней и практики Европейского суда по правам человека об обеспечении защиты незыблемых и конституционно гарантированных прав и свобод.

Теги: #шмыгаль #военное_положение #кабмин
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