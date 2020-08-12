Политика

15:51 12.08.2020

Лукашенко утверждает, что в акциях протеста участвуют безработные, и он "по-хорошему предупреждает" их устроиться на работу

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Лукашенко утверждает, что в акциях протеста участвуют безработные, и он "по-хорошему предупреждает" их устроиться на работу

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что основу протестующих в стране составляют безработные и люди с криминальным прошлым.

"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", - заявил Лукашенко на совещании в среду. Его цитирует госагенство БелТА.

По словам Лукашенко, "все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа".

"И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", - отметил Лукашенко.

Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.

На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.

Теги: #лукашенко #протесты #беларусь
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