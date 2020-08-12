Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 задержанных "вагнеровцев"

Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", задержанных 29 июля правоохранительными органами Беларуси.

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, обнародованном в среду на странице в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, следствием установлено, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".