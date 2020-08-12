Кулеба о результатах выборов президента Беларуси: оценки мы пока не давали, следим за процессом

Министерство иностранных дел Украины внимательно отслеживаем ситуацию в Беларуси, но не еще не давало оценку результатам выборов президента в стране, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы осуждаем насилие, мы призываем к освобождению задержанных и мы призываем к диалогу между властью Беларуси и белорусским обществом", - сказал Кулеба в интервью Радио НВ в среду.

Министр отметил, что для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт, и знаем, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния.

"Обострение ослабляет страну и этим ослаблению пользуются всегда внешние игроки. Мы знаем, что Российская Федерация заинтересована в ослаблении Беларуси в этом контексте. Поэтому мы, безусловно, желаем нашим белорусским соседям, которые являются также нашими друзьями и партнерами, выйти на путь диалога и найти общий баланс, который оставит Беларусь сильной, суверенной и независимой", - пояснил Кулеба.

Относительно непосредственно результатов выборов президента Беларуси, министр сообщил, что МИД пока что внимательно отслеживаем ситуацию и то как она развивается.

"Как вы знаете, еще Украина официально не давала оценку именно результатам выборов. Реакция МИД была в виде трехстороннего заявления "Люблянского треугольника". Три министра объединились, министры Украины Литвы и Польши, и высказали совместную позицию, потому что Беларусь для всех наших трех стран имеет особенное значение.

По словам главы МИД, исторически и в плане будущего Беларусь имеет особое для Украины значение, поэтому МИД высказало свою позицию, оценив события в Беларуси.

"Вы спрашиваете об оценке результатов выборов, то, как я вам уже сказал, такой оценки мы пока не давали, мы следим за процессом", - отметил Кулеба.