Лукашенко созвал совещание по вопросам безопасности и защиты конституционного строя

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание, на котором обсуждаются вопросы обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя.

"Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего, - обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", - цитирует Лукашенко близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".