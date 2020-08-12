Кабмин изменил порядок использования средств по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями"

Кабинет министров Украины на заседании в среду изменил порядок использования средств по бюджетной программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями", в частности, определил распорядителями средств лабораторные центры Минздрава.

Согласно тексту постановления, лабораторные центры будут распорядителями средств на осуществление исследований по реагированию на COVID-19.

Помимо этого, Кабмин передал функцию закупок лексредств и медизделий по указанной программе ГП "Медицинские закупки Украины".