Политика

14:27 12.08.2020

Кабмин разрешил Минюсту в 2020г закупить по переговорной процедуре юруслуги по искам "Украина против России"

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Кабмин разрешил Минюсту в 2020г закупить по переговорной процедуре юруслуги по искам "Украина против России"

Кабинет министров Украины разрешил Министерству юстиции осуществить в 2020 году юридические услуги с применением переговорной процедуры в делах по искам "Украина против России" (относительно Донбасса).

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Отмечается, что это решение принято с целью надлежащей защиты прав и интересов Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) во время рассмотрения им исков Украины против РФ в связи с временной оккупацией ею украинской территории и другими противоправными действиями со стороны государства-агрессора.

Теги: #рф #кабмин #украина #суд #минюст
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