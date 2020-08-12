Политика

13:39 12.08.2020

За Кернеса готовы проголосовать во втором туре выборов мэра Харькова более половины горожан – опрос

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За Кернеса готовы проголосовать во втором туре выборов мэра Харькова более половины горожан – опрос

Действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес имеет наибольшую среди других возможных кандидатов на пост мэра города поддержку, свидетельствуют результаты социологического опроса Центра общественного развития "Интер-акция", презентованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Если бы выборы мэра Харькова проходили в ближайшее воскресенье, то за Кернеса проголосовали бы 41,9% избирателей, которые определились с выбором. За народного депутата Александра Фельдмана (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") отдали бы голоса 18,6% респондентов, за внефракционного народного депутата Юлию Светличную – 14,5%. Кандидат от партии "Слуга народа" получил бы 6% голосов поддержки. За других кандидатов проголосовали бы 10,1%. В то же время 16,1% опрошенных пока не определились за кого будут голосовать.

Если бы во второй тур выборов городского головы вышли Кернес и Фельдман, то избиратели проголосовали бы соответственно 58,9% и 31,2%. 9,9% респондентов пока не определились за кого отдадут голоса во втором туре.

Помимо этого, социологи выяснили, что если бы выборы в городской совет Харькова проходили в ближайшее воскресенье, то за блок Кернеса "Успешный Харьков" отдали бы голоса 30,7% избирателей среди тех, кто определился. "ОПЗЖ" получила бы 17,3% голосов поддержки, "Слуга народа" - 15,9%, блок Светличной "Разом" - 10,8%, партия Шария – 5,2%, "Европейская солидарность" – 4,9%, ВО "Батькивщина" – 3,8%, "Оппозиционный блок" – 3,5%. Не определились с выбором 17,7% опрошенных.

Опрос проводился с 8 по 9 августа в г.Харьков. Методом личного интервью (face-to-face) было опрошено 1500 проживающих в городе граждан Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка исследования (погрешность) не превышает: 2,6% (для доверительной вероятности 0,95 и проценте ответов 50); 2,2% (для доверительной вероятности 0,95 и проценте ответов 25 и 75); 1,6% (для доверительной вероятности 0,95 и проценте ответов 10 и 90).

Теги: #кернес #выборы #харьков
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