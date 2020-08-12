МИД Украины передало МИД России ноту протеста в связи с проведением ЧФ РФ незаконных военных учений в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины считает проведение военных учений Черноморского флота Российской Федерации, которые начались на территориях временно оккупированных Автономной республики Крым и г.Севастополь, незаконным и нарушающим нормы и принципы международного права, а также передало соответствующую ноту протеста МИД России.

"Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота Российской Федерации, которые начались 10 августа 2020г на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной республики Крым и города Севастополь, очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерацией нормами и принципами международного права, в том числе, Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН, а также действующим законодательством Украины", - говорится в коммендарии МИД Украины в связи с проведением учений, обнародованном в среду.

В украинском внешнеполитическом ведомстве выразили убеждение, что организация упомянутых военных учений также является наглядной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в Азово-Черноморском регионе, которая угрожает региональной и европейской безопасности.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее "военной мощи", а также действия, направленные на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий Автономной республики Крым и города Севастополь. Российская Федерация должна немедленно прекратить международно-противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнули в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что МИД РФ передана соответствующая нота протеста.