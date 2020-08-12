Политика

12:12 12.08.2020

Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС, который обсудит выборы в Беларуси

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Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС, который обсудит выборы в Беларуси

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что соберет в пятницу, 14 августа, во второй половине дня совещание Совета ЕС на уровне глав МИД для обсуждения, в том числе, президентских выборов в Беларуси.

"В пятницу во второй половине дня я созову внеочередное заседание Совета по иностранным делам. Мы обсудим актуальные вопросы и рассмотрим ситуацию в восточном Средиземноморье, выборы президента Беларуси, а также развитие событий в Ливане", - сообщается в твиттере высокого представителя ЕС по иностранным делам.

Официальный представитель Борреля Петер Стано также в Твиттере уточнил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее о проведении такого виртуального Совета ЕС по иностранным делам объявил МИД Польши, отметивший, что это совещание запросила Варшава.

Теги: #ес #боррель #беларусь
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