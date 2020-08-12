Политика

12:09 12.08.2020

Правительство не будет рекомендовать кандидатуру Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА – Немчинов

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Правительство не будет рекомендовать кандидатуру Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА – Немчинов

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявляет, что правительство не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА).

"Правительство не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА. Такое решение мы приняли после заслушивания кандидата Мищенко на заседании Кабинета министров", - написал Немчинов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его слова, репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе.

"Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса. Получив всю информацию, члены Кабинета министров пришли к выводу не рекомендовать Валерия Мищенко на назначение на должность главы Кировоградской облгосадминистрации", - добавил министр.

Как сообщалось, 5 августа Кабмин согласовал назначение Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА.

По данным Единого госреестра юридических и физических лиц предпринимателей, Мищенко является конечным бенефициаром ООО "Агрокомлекс" (Кировоградской обл.), ООО "Плиски-Агро" (Черниговской обл.), ООО "Баловне" (Николаевской обл.), а также ООО "Охотничье хозяйство "Плисецкое" (Черниговской обл.), ОДО "Устиновский Райагрохим", ООО "Устиновский Зернокомплекс" и ООО "Нива" (все - Кировоградской обл.) и других.

Теги: #мищенко #немчинов #кировоградская_обл #кадры
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