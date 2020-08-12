Кабмин наработал предварительные предложения по участию Украины в Европейском зеленом соглашении

Кабинет министров совместно с представителями бизнеса, общественности и экспертов наработал предварительные предложения для создания совместной с ЕС Дорожной карты по участию Украины в Европейском зеленом соглашении (European Green Deel), сообщила пресс-служба вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Мы планируем на Саммите Украина-ЕС в октябре закрепить наши направления сотрудничества в рамках реализации Зеленого соглашения. Ожидаем, что это также позволит усилить взаимодействие с ЕС в существующих рамках и положить начало работе с новыми "зелеными" и климатическими финансовыми механизмами для Украины", – отметила Стефанишина, слова которой приводит пресс-служба в сообщении на Евроинтеграционном портале во вторник вечером.

Согласно сообщению, в приоритетные сферы для Украины в рамках Европейского зеленого соглашения входит, в частности, повышение энергоэффективности экономики, развитие возобновляемой и водородной энергетики, справедливая трансформация угольной отрасли, развитие национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, развитие устойчивого сельского хозяйства, диджитализация экономики, экологизация транспорта, научное сотрудничество.

По словам Стефанишиной, привлечение Украины к реализации Европейского зеленого соглашения должно происходить через обновление приложений к Соглашению об ассоциации и сближение с политиками ЕС в сферах, связанных с зеленым соглашением.

В то же время она отметила, что новые регулирования, являющиеся последствием новой европейской политики, не должны создавать препятствий для интеграции украинских производителей в промышленные цепочки ЕС, торговля должна развиваться в соответствии с общими обязательствами в рамках Соглашения об ассоциации и Всемирной организации торговли.

"Мы также должны принимать участие в консультациях относительно углеродного и технического регулирования, чтоб они не создавали барьеры в торговле для украинского бизнеса", – отметила Стефанишина.

Кроме того, по ее словам, поскольку достижение амбициозных целей Европейского зеленого соглашения относительно климатически нейтрального европейского континента предусматривает минимизацию использования ископаемого топлива, что требует совместных усилий разных стран, то финансирование тоже должно происходить на взаимной основе.

Как сообщалось, врио министра энергетики Ольга Буславец во время визита в Германию 25-27 августа намерена подписать меморандум о новом энергетическом партнерстве, предусматривающий развитие водородных технологий в Украине.

По словам председателя ассоциации "Украинский водородный совет" Александра Репкина, Украина предложит Германии определенные пилотные проекты по производству зеленого водорода мощностью от 100 МВт для последующего экспорта.