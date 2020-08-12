Политика

03:35 12.08.2020

Вице-президент США заявил, что с нетерпением ждет дебатов с Харрис

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Вице-президент США заявил, что с нетерпением ждет дебатов с Харрис

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что дебаты вице-президентов состоятся 7 октября, и он с нетерпением ждет встречи лицом к лицу с выбранной в качестве кандидата в вице-президенты от демократов Камалой Харрис.

"Как вы все знаете, Джо Байденом (бывший вице-президент США - ИФ) и Демократической партией завладели радикальные левые. Поэтому, учитывая их обещания более высоких налогов, открытых границ, государственной медицины и абортов по требованию, неудивительно, что он (Байден) выбрал сенатора Харрис", - сказал Пенс, выступая в городе Меса (штат Аризона).

"Вы все, наверное, хотели бы знать, что дебаты вице-президентов состоятся 7 октября в Юте! Итак, мое послание кандидату от Демократической партии на пост вице-президента: "Поздравляю. Увидимся в Солт-Лейк-Сити! ".

Ранее сообщалось, что будущий кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты.

Таким образом, Байден выполнил обещание - остановить выбор на кандидате женского пола.

Позже в августе кандидатуры обоих, как ожидается, будут утверждены на партийном съезде.

Харрис 55 лет. Ее отец - выходец из Ямайки, мать - из Индии. Харрис - сенатор от штата Калифорния.

Теги: #реакция #сша #харрис #пенс
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