Политика

01:24 12.08.2020

Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

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Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен решением Джо Байдена выбрать Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты страны.

"Я удивлен, что он выбрал именно ее", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп напомнил, что Харрис провалилась на праймериз демократов. "А ведь это - своего рода соцопрос", - сказал президент.

Кроме того, по его мнению, Байден выбрал кандидата, занимающего достаточно крайние левые позиции. По словам Трампа, это может быть не очень разумным шагом.

Трамп напомнил, что Харрис "хочет повышать налоги, уменьшать военный бюджет, она выступает против гидроразрыва (техники, применяемой для добычи сланцевого газа - ИФ)". Кроме того, президент раскритиковал ее за нежелание развивать частную медицину и за стремление ничего не предпринимать для сдерживания нелегальной иммиграции в США.

Наконец, объясняя, почему он считает решение Байдена удивительным, Трамп вспомнил, что во время демократических праймериз на дебатах Харрис активно критиковала своего оппонента и обращалась к нему безо всякого уважения.

Ранее Байден, который позже в августе официально будет выдвинут кандидатом в президенты США от Демократической партии, сообщил, что в случае победы на выборах в ноябре назначит вице-президентом сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.

Теги: #сша #трамп #демократы
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