Политика

22:30 11.08.2020

Байден определился со своим кандидатом в вице-президенты

1 мин читать
Байден определился со своим кандидатом в вице-президенты

Будущий кандидат в президенты США от демократов Джо Байден определил, кто в случае его победы станет вице-президентом, сообщает во вторник американское телевидение со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Предполагается, что о своем решении Байден может объявить уже во вторник.

Уже давно известно, что он выберет непременно женщину. При этом сам Байден признавал, что в его партии призывают остановить выборы на афроамериканке.

Ранее издание The Hill сообщало, что, по некоторым данным, выбор с большой долей вероятности может пасть на сенатора-демократа от Калифорнии Камалу Харрис. Она участвовала в праймериз Демократической партии, но после успеха на старте, быстро утратила популярность и вышла из президентской гонки.

Кандидатура Харрис, по мнению американских экспертов, была бы логичной и не слишком рискованной. В ходе праймериз она пыталась найти баланс между позициями умеренных демократов и ультралевой частью партии. При этом, как отмечали западные СМИ, в итоге Харрис не устроила ни тех, ни других и вышла из борьбы. Тем не менее, предполагается, что она в случае выдвижения на пост вице-президента не вызовет негодования ни у умеренных демократов, ни у сторонников более радикальных левых идей.

Теги: #сша #решение #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:14 11.08.2020
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером, рыночная стоимость компании приблизилась к $2 трлн

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером, рыночная стоимость компании приблизилась к $2 трлн

17:02 11.08.2020
Рост числа заражений COVID-19 в США связан с увеличением тестирования - Трамп

Рост числа заражений COVID-19 в США связан с увеличением тестирования - Трамп

15:20 11.08.2020
Федеральные власти США потратили почти $250 млрд на пособия по безработице

Федеральные власти США потратили почти $250 млрд на пособия по безработице

09:59 11.08.2020
"Евросолидарность" требует провести расследование обнародованных в США данных о финансовых махинациях в ПриватБанке

"Евросолидарность" требует провести расследование обнародованных в США данных о финансовых махинациях в ПриватБанке

06:03 11.08.2020
Американские законодатели призывают Лукашенко положить конец "бессмысленным актам насилия" в Беларуси

Американские законодатели призывают Лукашенко положить конец "бессмысленным актам насилия" в Беларуси

05:02 11.08.2020
США призывают Пекин немедленно отменить закон о национальной безопасности

США призывают Пекин немедленно отменить закон о национальной безопасности

04:02 11.08.2020
Трамп не видит смысла отвечать на санкции Китая против конгрессменов

Трамп не видит смысла отвечать на санкции Китая против конгрессменов

03:03 11.08.2020
Секретная служба США подтвердила факт стрельбы рядом с Белым домом

Секретная служба США подтвердила факт стрельбы рядом с Белым домом

23:21 10.08.2020
Вашингтон призывает власти Беларуси не применять силу против демонстрантов

Вашингтон призывает власти Беларуси не применять силу против демонстрантов

21:40 10.08.2020
В США выявлено уже более 5 млн случаев заражения COVID-19

В США выявлено уже более 5 млн случаев заражения COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава ЦИК: если вовремя поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА о проведении местных выборов в 18 громадах, то они там могут пройти даже 25 октября

ЕС предоставит макрофинансовую помощь соседям для смягчения экономических последствий пандемии, для Украины предусмотрено 1,2 млрд евро

Мы должны резко интенсифицировать нашу разведку по линии разведения войск на Донбассе – начальник ГУР МО Буданов

Притула идет в мэры Киева от партии "Голос"

Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ЦИК: если вовремя поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА о проведении местных выборов в 18 громадах, то они там могут пройти даже 25 октября

ЕС может направить представителя для переговоров с белорусскими властями - президент Литвы

Блок Вилкула "Украинская перспектива" намерен участвовать в местных выборах в Днепропетровской области

ЕС предоставит макрофинансовую помощь соседям для смягчения экономических последствий пандемии, для Украины предусмотрено 1,2 млрд евро

Зеленский: программа доступной ипотеки работает - люди могут и берут ипотеку под 10%

Разумков провёл встречу с послом Латвии Пойкансом, завершающим свою каденцию в Украине

Мы должны резко интенсифицировать нашу разведку по линии разведения войск на Донбассе – начальник ГУР МО Буданов

Послы G7 обсудили с Уруским важность охраны технологий двойного назначения для защиты экономической и нацбезопасности

Штаб Тихановской призвал власти Беларуси к диалогу о "мирной передаче власти народу"

Притула идет в мэры Киева от партии "Голос"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА