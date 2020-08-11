Глава ЦИК: если вовремя поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА о проведении местных выборов в 18 громадах, то они там могут пройти даже 25 октября

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что первые местные выборы в 10 громадах Донецкой и 8 – Луганской областей, для которых ЦИК ранее определила невозможность их проведения, все же могут состояться при соблюдении определенных условий.

"Ситуация с безопасностью может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА (военно-гражданских администраций – ИФ-У) о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 громадах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020г", - заявил глава ЦИК Олег Диденко. Сообщает пресс-служба Комиссии во вторник вечером.

Также в Центризбиркоме напомнили, что в соответствии с п.1 ч.3 ст.4 закона Украины "О военно-гражданских администрациях" предусмотрено, что к полномочиям областной военно-гражданской администрации (ОВГА) отнесено предоставление выводов Центризбиркому о возможности организации и подготовки в соответствии с законом проведения соответствующих выборов на отдельных территориях.

"7 августа 2020г в Комиссию поступили выводы Донецкой и Луганской ВГА об избирательных участках, на которых возможно/невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов", - напоминают в Комиссии.

С ответным письмом Донецкой ОГА-ОВГА можно ознакомиться по предоставленной ЦИК ссылке: https://www.cvk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/List-Donetskoi-ODA-OVTsA.pdf

С ответным письмом Луганской ОГА-ОВГА можно ознакомиться по предоставленной ЦИК ссылке: https://www.cvk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/List-Luganskoi-ODA-OVTsA.pdf

"При этом, как следует из полученных документов, ВГА свои выводы о невозможности проведения выборов основывали на позиции целого ряда компетентных органов, в полномочия которых отнесены вопросы безопасности", - подчеркивают в ЦИК.

Также в Центризбиркоме обращают внимание, что в этой конкретной ситуации Комиссия действовала на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией Украины и законами страны.

"При этом Комиссия в очередной раз отмечает, что ответственность за определение возможности проведения/непроведения выборов на отдельных территориях несут компетентные органы, которые наделены соответствующими полномочиями", - подчеркивают в Центризбиркоме.

ЦИК же не имеет ни законодательных полномочий, ни практических возможностей проверить реальное состояние дел на этих территориях. "Вместе с этим, мы обязаны обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан. Но для этого должны быть соответствующие условия. Безопасность, прежде всего. Ведь не забываем, что высшей ценностью является человек, его жизнь и здоровье. Также мы не имеем никаких оснований ставить под сомнение выводы, которые предоставили областные военно-гражданские администрации", - отметил глава ЦИК Олег Диденко.

"Поэтому решение Центральной избирательной комиссии является абсолютно законным, поскольку основывается на соответствующих выводах ВГА. Если же кто-то ставит под сомнение наличие фактических оснований для непроведения выборов на определенных территориях, то это уже вопрос к законности и обоснованности выводов областных военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей", - добавил он.

Как сообщалось, 8 августа своим постановлением №160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020г" ЦИК назначила 1 439 таких выборов, то есть на всей подконтрольной территории Украины.

В тот же день ЦИК, на основании поступивших 7 августа выводов Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА, на своем заседании пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020г.

"ЦИК приняла к сведению сделанные выводы и на их основании установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020г. В перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области", - говорится в сообщении.

Также Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ОВГА о том, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.