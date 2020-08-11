Политика

20:51 11.08.2020

ЕС может направить представителя для переговоров с белорусскими властями - президент Литвы

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ЕС может направить представителя для переговоров с белорусскими властями - президент Литвы

Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси, заявил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа.

Он сообщил, что обсудил эту идею с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем по телефону. По словам президента, также обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров по ситуации в Белоруссии.

"Мишель пообещал вернуться с предложениями, то есть относительно возможности направить представителя ЕС для проведения прямых переговоров с белорусскими властями, организовать конференцию министров на высоком уровне, внеочередное заседание Европейского совета - тоже вероятная альтернатива", - сказал президент в распространенном комментарии для СМИ.

По его словам, Литва также готова взять на себя роль посредника в деле разрешения белорусского кризиса. "Времени у нас немного и нужно принимать максимально срочные меры к тому, чтобы взять процесс под контроль и вернуть в цивилизованные рамки", - сказал президент.

"Литва готова посредничать в этом процессе - к этому нас обязывают и наша историческая близость, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции. Поэтому мы не останемся равнодушными, мы примем все возможные меры на дипломатическом уровне для налаживания контакта со всеми сторонами, чтобы этот процесс посредничества был эффективным, потому что он нуждается в нескольких составляющих: прежде всего, в готовности самих властей Беларуси разговаривать, представительстве оппозиции и, конечно, активной роли посредников", - сказал Науседа.

В последние дни Литва и Польша призвали провести внеочередной саммит ЕС из-за ситуации в Белоруссии.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Беларуси прошли вторую ночь подряд после того, как на прошедших 9 августа выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Около сотни человек - 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц - пострадали, по данным МВД Беларуси, в ходе столкновений в ночь на понедельник. В ночь на вторник это ведомство сообщило об одном погибшем. При этом пострадал 21 сотрудник органов правопорядка. За участие в несанкционированных акциях за двое суток были задержаны порядка 5 тыс. человек.

Утром во вторник стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и в настоящий момент находится в Литве.

Теги: #ес #переговоры #литва
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