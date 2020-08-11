Блок Вилкула "Украинская перспектива" намерен участвовать в местных выборах в Днепропетровской области

Бывший нардеп и экс-глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Вилкул заявил, что его блок "Украинская перспектива" будет участвовать в местных выборах в Днепропретровской области.

"У нас в списках нет ни бандитов, ни рейдеров, ни свадебных фотографов. Блок "Украинская перспектива" - сильная команда порядочных и принципиальных промышленников, хозяйственников, настоящих патриотов родной земли. У нас есть успешный опыт восстановления родной области. Мы умеем и хотим работать для людей", - сказал Вилкул на пресс-конференции в Днепре во вторник, сообщается на его персональном сайте.

По его словам, "Украинская перспектива" выставит кандидатов в областной совет и практически на все городские и районные выборы в Днепропетровской области.

Политик отметил, что его блок намерен заняться первоочередными задачами по развитию области и ощутимому улучшению жизни ее жителей.

Александр Вилкул - украинский государственный и политический деятель. Вице-премьер-министр Украины (2012-2014гг). Глава Днепропетровской облгосадминистрации (2010-2012гг). Народный депутат Украины V, VI и VIII созывов.

Член "Партии регионов" (2003-2014гг). С 2014г – "Оппозиционного блока". Глава фонда "Украинская перспектива".