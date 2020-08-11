Политика

19:16 11.08.2020

ЕС предоставит макрофинансовую помощь соседям для смягчения экономических последствий пандемии, для Украины предусмотрено 1,2 млрд евро

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ЕС предоставит макрофинансовую помощь соседям для смягчения экономических последствий пандемии, для Украины предусмотрено 1,2 млрд евро

Европейский союз предоставит макрофинансовую помощь в 3 млрд евро соседним странам-партнерам на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса, сообщили во вторник в Еврокомиссии.

"Эти программы макроэкономической поддержки будут предоставляться на выгодных условиях на основе подписанных меморандумов о взаимопонимании, в которых излагаются конкретные обязательства по проведению реформ", - заявил во вторник Валдис Домбровскис, зампред Еврокомиссии, курирующий экономический блок.

Меморандумы о взаимопонимании уже согласованы с Албанией, Грузией, Иорданией, Косово, Молдавией, Черногорией, Северной Македонией и Украиной. Переговоры с оставшимися двумя странами этой десятки - Боснией и Герцеговиной и Тунисом - продолжаются.

Выплата средств в рамках этих программ зависит от выполнения предварительных политических условий, включая уважение демократических принципов, прав человека и верховенства права.

Для каждого бенифициара предусмотрен свой набор политических условий.

Например, для Грузии, которая должна получить 150 млн евро, - это улучшение управления государственными финансами, совершенствование администрации, секторальные реформы и политика на рынке труда.

Для Украины, которая получит самый большой пакет макроэкономической помощи ЕС (1,2 млрд евро), политические условия охватывают более широкий спектр направлений и касаются управления государственными финансами, укрепления администрации и верховенства права, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения делового климата и управления государственными предприятиями.

Решение о предоставлении макрофинансовой помощи десяти партнерам в контексте пандемии COVID-19 было предложено Еврокомиссией 22 апреля, принято Европарламентом и Советом ЕС 25 мая 2020 года.

Теги: #фінанси #ес #коронавірус #соседи
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