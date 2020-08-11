Политика

18:42 11.08.2020

Зеленский: программа доступной ипотеки работает - люди могут и берут ипотеку под 10%

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Зеленский: программа доступной ипотеки работает - люди могут и берут ипотеку под 10%

Граждане Украины должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты - хотя бы под 10% годовых, так как банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, просто неподъемны для многих украинских семей, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Как сообщает во вторник вечером пресс-служба главы государства, Зеленский отметил, что одна из основных задач нынешней власти – чтобы ипотека в Украине была под 10% годовых и меньше.

"Мы боролись в течение года. На это работали и правительство, и Офис (президента – ИФ), и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь - сейчас ипотека снижена. В некоторых банках ипотека под 10%. В целом была главная задача: если ипотека 10% - мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья", - сказал он.

Он отметил, что в прошлом, до избрания президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" - 22-25%. По его словам, высокие процентные ставки по кредитам на жилье создают значительную нагрузку на бюджет семьи, ведь почти весь заработок приходится отдавать банку. Поэтому они должны снижаться до обоснованного уровня.

"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности - технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное - уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", - отметил глава государства и добавил, что это только начало.

По информации заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по предоставлению доступной ипотеки для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.

Проект по доступному ипотечному кредитованию президент объявил в качестве приоритетного в начале года, и сейчас это только первые шаги. В программе задействованы как государственные, так и коммерческие банки. Большинство из них запустили пилотный проект с 1 июля.

"В нынешних условиях для банков доступная ипотека становится абсолютно коммерческим продуктом, в котором они заинтересованы. Растет и спрос, и количество заявок на него. Каждый банк разработал свои программы и условия предоставления доступной ипотеки, например, общую сумму, размер первого взноса, срок предоставления льготной ставки. Единственное стандартное условие - заемщики должны продемонстрировать банку наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит обслуживать этот кредит. Продолжается работа над усилением защиты прав кредиторов, которые снижают риски ипотечных кредитов для банков, а следовательно уменьшают их стоимость для заемщиков", - говорится в сообщении.

Теги: #ипотека #зеленский
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